Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Shotcu Bar’a giremediği için taşkınlık yaptığı ifade edilen Ö. B. Ç. güvenlik görevlisinin kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı sırada yere düşerek burnunu kırdı. Olayla ilgili güvenlik görevlisi zanlı İ.B.E, Ö. B. Ç’yi ittirerek vahim ve bedensel zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polisin aktardığı olguları dinleyen Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, olayla ilgili yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı İ.B.E.’nin vahim zarar ve ciddi darp suçlarından yargılandığını belirtti. Gülmez, 31 Ekim tarihinde Shotcu Bar isimli işletmenin park alanı içerisinde konu işletmede güvenlik çalışanı olan zanlı eğlence mekanına alınmadığı gerekçesi ile tartıştığı Lefkoşa'da sakin Ö.B. Ç.'nin konu mekanın giriş kapısından uzaklaştırdığı esnada kendisini ittirip düşmesine sebep olup yüzünün yere çarpmasına, burun kemiğinin kırılmasına sebep verip vahim ve bedensel zararda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının alınan ifadeler ışığında 2 Kasım 2021 tarihinde temin edilen derdest emri gereği aynı gün tutuklandığını söyledi. Bu aşamada zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyen Polis, KKTC vatandaşı olan zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.