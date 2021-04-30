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Türkiye’de Sputnik V aşısının acil kullanımına onay

Türkiye’de Sputnik V aşısının acil kullanımına onay

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiği açıklandı.

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiği açıklandı. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısının da Türkiye’de kullanıma gireceği ifade edildi.

Söz konusu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Koca, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımla bu bilgiyi paylaştı: “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.”

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