Türkiye’de Sputnik V aşısının acil kullanımına onay

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiği açıklandı. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısının da Türkiye’de kullanıma gireceği ifade edildi.

Söz konusu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Koca, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımla bu bilgiyi paylaştı: “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.”