Turkcell’liler yeni yıla şanslı giriyor! Cihaz çekilişi için SON GÜN 31 Aralık

Yeni yıla sayılı günler kala Kuzey Kıbrıs Turkcell yeni yıla özel cihaz kampanyası için hatırlatma yaptı. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine özel, katılımın ücretsiz olduğu kampanya kapsamında 6 farklı cihaz çekilişle sahiplerini bulacak.

Turkcell tarafından verilen bilgiye göre kampanyaya, Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisi olan herkes https://www.kktcell.com/kampanyalar/yeni-yil-cekilis-kampanyasi linki üzerinden veya KATIL yazıp 9521'e kısa mesaj (SMS) göndererek başvuruda bulunabiliyor.

31 Aralık tarihinde gece yarısı sonlanacak kampanyanın çekilişinin 7 Ocak tarihinde yapılacağı aktarılırken her kişinin 1 kez katılım hakkı olduğu belirtildi. Verilen bilgide kampanyaya katılım için farklı herhangi bir koşul aranmadığı vurgulandı.

Yeni yılda Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine özel tasarlanan kampanya kapsamında; 1 adet iPhone 13 Pro 128GB, 1 adet Xiaomi HUTT W66 Cam Silme Robotu, 1 adet Apple Watch Series 6- 44mm, 1 adet Xiaomi Roidmi Eve Plus, 1 adet Playstation 5 CD Versiyon, 1 adet Apple AirPods Pro hediye edilecek. Hediyeyi kazanan kişilere Turkcell’in Çağrı Merkezi tarafından aranarak bilgi verileceği de aktarılan bilgiler arasında…