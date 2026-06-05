TÜİK: "Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu"
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71 arttı, yıllık bazda yüzde 32,61’e yükseldi.
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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1,71 arttı, yıllık bazda yüzde 32,61’e yükseldi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etmişti.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyordu.
TÜİK nisan ayı enflasyonu aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak açıklanmıştı.
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