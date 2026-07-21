Oğuzhan Uğur tutuklandı

Türkiye'de Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu dokuz kişi "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

Uğur, 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap ile koordineli çalışan isimlerden biriydi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Uğur da dahil 10 kişi 17 Temmuz Cuma günü gözaltına alındı.

Savcılık, Uğur dahil dokuz isim hakkında tutuklama talep ederken bir kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ahbap Derneği soruşturması, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.

Ahbap adına yardım çalışmalarına katılan Uğur, dernek başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ahbap soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlış herkese olduğu gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır" demişti.

Uğur, X hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer o dönemki mücadelemiz, fayda sağlamak için attığımız adımlar ve yardım çabalarımız suistimal edilmişse amasız fakatsız bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız ve kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız" diye ekledi.