İtalya'da Fas uyruklu bir kişi, polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetti

İtalya'nın Bologna kentinde Fas asıllı bir kişinin, güvenlik güçleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesi tartışmalara ve tepkilere yol açtı.

Bologna kentinde dün öğle saatlerinde İtalya'da yaşamını sürdüren 42 yaşındaki Fas asıllı Abderrahim Fakir'in güvenlik güçlerince elleri bağlı şekilde yere yatırılarak gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi, ülkede tartışmalara neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, 7 yaşından bu yana ailesiyle beraber İtalya'da yaşayan Fakir'in Bologna'daki Pilastro Mahallesi'nde taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerine direnen Fakir, bunun üzerine biber gazı kullanılarak yere yatırıldı ve gözaltına alınmaya çalışıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elleri bağlı şekilde yere yatırılan ve 2 polis memurunun üzerinde durduğu Fakir'in, mahalle sakini olduğu düşünülen bir kişi tarafından hareketsiz bırakıldığı, bir süre "yardım" ve "yeter" diye bağırdıktan sonra bilincini kaybettiği yer alıyor.

Olaya şahit olan Fakir'in kız kardeşi ise adalet talep etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından birçok kişi olay yerine gelerek polisin müdahalesini protesto etti.

Olayla ilgili Bologna Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme başlattığı ve 2 polis memuru ile 4 sağlık görevlisinin soruşturulduğu bildirildi.

Bologna Emniyet Müdürlüğü, polislerin üzerindeki vücut kameralarındaki kayıtların savcılığa sunulacağını kaydetti.

Polislerin, "Fakir'in psikiyatrik kriz geçirdiğini 118 acil hattına bildirdiği" bilgisi de basında yer aldı.

İktidardaki sağ parti polise dokunulmamasını isterken, muhalefet ise olayın açıklığa kavuşturulmasını talep etti

Fakir’in gözaltına alınması sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler, İtalyan kamuoyunda infiale yol açarken, 2020 yılında ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı hatırlattı.

Ülkede sol görüşün güçlü olduğu kentlerden Bologna'daki bu olayın ardından Belediye Başkanı Matteo Lepore ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi Başkanı Michele da Pascale ortak bir açıklama yaparak, olaydan çok etkilendiklerini, konunun titizlik ve şeffaflıkla soruşturularak aydınlatılmasını istediklerini belirtti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Virginio Merola, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve yetkili makamların açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S), İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'den olayla ilgili parlamentoya bilgi vermesini istedi.

Puglia Bölgesi Kültür İşlerinden Sorumlu Bölge Meclisi Üyesi Silvia Miglietta, bu sabah meclis oturumuna Fakir'in ölümüne atfen, George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de gözaltı sırasında ölmek üzereyken söylediği 'Nefes alamıyorum' yazılı bir tişörtle geldi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nden yapılan açıklamada, Bologna'da polis ekiplerinin görevlerini yerine getirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir insanın ölümü her zaman trajik bir olaydır. Tam da bu nedenle, yaşananların polis memurlarının kullandığı vücut kameralarının kayıtları da dahil olmak üzere tüm unsurlar incelenerek titizlikle ortaya çıkarılması gerekir. Peşin hükümlerle ve önyargılı suçlamalarla hareket edilmemelidir. Polisin üzerinden ellerinizi çekin."

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de Rai1 kanalının haber bültenine verdiği demeçte, "Öncelikle, büyük bir trajedi yaşandı ve bunun için aileye en derin taziyelerimizi ve üzüntümüzü ifade etmeliyiz. Ardından herkesin görebileceği bir şey oldu. Yargı mercilerine güvenmeliyiz. Polise karşı önyargılı açıklamalar yapan herkes, polisimize veya yargıya güvenmiyor demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteride olaylar çıktı

Olayın ardından Bologna kentindeki Nettuno Meydanı'nda akşam üzeri gösteri düzenlendi.

Valilik önünde toplanan binlerce kişi, Fakir’in ölümünden güvenlik güçlerini sorumlu tutarak, "Katiller, katiller" ve "Fakir için adalet" şeklinde slogan attı.

Protesto mitinginde, Fakir için adalet talep edilen konuşmalar yapıldı.

Mitingin son bölümünde Valilik önündeki emniyet güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Göstericilerin ses bombası, şişe ve havai fişek atmasının ardından güvenlik güçleri, meydandaki kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.