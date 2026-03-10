Trump'ın açıklamaları sonrası petrolde sert düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yürütülen savaşın yakında sona erebileceğine dair açıklamaları, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Trump, Pazartesi günü CBS News'e telefonla verdiği röportajda İran'a karşı yürütülen askeri operasyonun büyük ölçüde tamamlandığını belirterek çatışmanın beklenenden daha kısa sürede sona erebileceği mesajını verdi.

Trump, "Bence savaş büyük ölçüde sona erdi" ifadelerini kullanarak askeri operasyonun başlangıçta öngörülen dört ila beş haftalık takvimin oldukça ilerisinde ilerlediğini söyledi. İran’ın askeri kapasitesine değinen Trump, "Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri de yok" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamalarının ardından enerji piyasalarında satışlar hızlandı. ABD ham petrolü fiyatları gün içinde yaklaşık 88 dolara kadar geriledi.

Öte yandan petrol piyasasında son günlerde Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşanıyordu. İran ile yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle hafta sonu işlemlerinde petrol fiyatları varil başına 118 doların üzerine kadar yükselmişti.