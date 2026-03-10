Devlet Bahçeli, İran’dan ateşlendiği açıklanan ve Türk hava sahasına girdikten sonra NATO unsurlarınca düşürülen ikinci balistik füze olayı üzerine yaptığı açıklamada, "Komployu göz ardı etmiyoruz; yönünü kaybetmiş bir füze daha görmek istemiyoruz” dedi.

Bahçeli, Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir “komplo ihtimalini” göz ardı etmediklerini vurgularken, Türk ya da Azerbaycan hava sahasında “yönünü kaybetmiş” füze veya İHA görmek istemediklerini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, İran’ın daha önce yaptığı özür niteliğindeki açıklamaların egemenlik haklarına saygının telafisi açısından “tarihi kıymet” taşıdığını belirtti. Ancak 9 Mart’ta İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir mühimmatın yeniden NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesinin soru işaretleri yarattığını söyledi.

Bahçeli, “Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir” ifadelerini kullanarak, olayın taciz, tahrik veya tertip olup olmadığını netleştirme sorumluluğunun İran’da olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin komşuluk hukukunu korumak istediğini belirten Bahçeli, kasıtlı bir tavır olmadığına inanmak istediklerini kaydetti. Bununla birlikte Türkiye’nin “yol geçen hanı” olmadığını da vurgulayan Bahçeli, “Canı sıkılanın füze ateşleyeceği bir ülke değildir” dedi.

Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir plan olabileceğine işaret eden Bahçeli, “Elbette Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeyi hedefleyen menfur bir komployu da göz ardı etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, son olarak bölgedeki hava sahası güvenliğine dikkat çekerek şu mesajı verdi:

“Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu ya da yönünü kaybetmiş bir füze veya İHA görmek, duymak ve buna şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir.”