“Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı duracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle FEM Festival düzenledi. Mağusa’nın tarihi dokusu Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleşen "Fem Festival", kadın emeğini ve dayanışmasını sanatla harmanladı. Mağusa’da ilk kez düzenlenen Fem Festival, gün boyu süren çeşitli konser ve etkinliklerle süslenerek, kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği stantlarda üretici kadınları buluşturdu. Festival kapsamında tiyatro gösterileri, modern danslar, korolar ve konserlerle dolu bir program katılımcılara sunulurken vatandaşların da yoğun ilgisini topladı.

İlktaç: FEM Festivali Mağusa ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz

Festivalin açılış konuşmasını yapan CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya Küçüksu İlktaç, bu yıl ilk kez düzenlenen FEM Festivalde görev alan herkese teşekkür ederek, toplumsal cinsiyet eşitliği için bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurguladı. Kadın Örgütü Mağusa İlçesi olarak “FEM Festivali Mağusa ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” diyen İlktaç, Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi ve kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak katılımcıları selamladı.

Derya: Cinsiyet eşitsizliğinin temelinde sınıfsal ve ekonomik sebepler var

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada barış, eşitlik, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kadınların emeğiyle büyüdüğünü vurgulayarak, kadınların görünmeyen emeğine ve maruz kaldıkları eşitsizliklere dikkat çekti. Kadınların güvencesiz çalışma koşulları, düşük ücret ve şiddet gibi çok yönlü sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Derya, cinsiyet eşitsizliğinin temelinde sınıfsal ve ekonomik ayrımlar olduğunu ifade etti. Ekonomik eşitsizliklerin ve sosyal destek mekanizmalarındaki eksikliklerin kadınların yaşamını doğrudan etkilediğini kaydeden Derya, bu sorunlara karşı yerel yönetimlerle birlikte Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezlerini yürürlüğe koyduklarını söyledi. “Ortadoğu’da yaşanan savaşa karşı kadınlar olarak sesimizi yükseltiyoruz ve barış talebimizden vazgeçmiyoruz” diyen Derya, uluslararası hukuka ve Kıbrıs’ta barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu ifade etti.

İncirli: Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı duracağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Fem Festival’de yaptığı konuşmada kadın dayanışmasının ve mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Kadın haklarının uluslararası sözleşmelerle güçlendirildiğini anımsatan İncirli, Kıbrıs’ta CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olmasına rağmen kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı mücadelenin devam ettiğini ifade etti. CTP Kadın Örgütü’nün güçlü bir örgüt olduğunu kaydeden İncirli, kadınların eşitlik, özgürlük ve demokrasi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. İncirli, dayanışma çağrısı yaparak kadınların sosyal yaşamda, ekonomide ve siyasette güçlü şekilde var olmaya devam edeceğini vurguladı ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.