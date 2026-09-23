Trafikteki tartışma maket bıçağı ile yaralamayla sonuçlandı

Girne’de, trafikte aralarında yaşanan tartışma sonucu, O.A.(E-39) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu maket bıçağı ile E.O.’yu (E-27) sol kolundan yaraladı. O.A. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, E.O., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucu, Ercan’da yeşil reçeteli ilaç bulundu

Lefkoşa ve Girne’de iki evde uyuşturucu, Ercan Havaalanı'nda ise yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, E.E.E.’nin (E-32) evinde yapılan aramada, yaklaşık 170 gram hintkeneviri, 103 adet MDMA türü uyuşturucu hap ve 2 gram uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde bulundu. Evde ayrıca uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 42 bin 300 TL nakit paraya da emare olarak el konuldu. Zanlı tutuklandı.

Girne'de paketlenmiş uyuşturucu

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Girne’de, R.S.A.A.O.’nun (E-28) evinde dün yapılan aramada, satışa hazır 53 paket halinde toplam 35 gram kokainle 500 miligram hintkeneviri ele geçirildi. Aramada ayrıca üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan 2 adet öğütücüyle bir hassas terazi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ercan’da yeşil reçeteli ilaç

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin Ercan Havalimanı’ndaki denetimleri sırasında, Narkotik Dedektör Köpeği Lokum’un tepki vermesi üzerine M.E.N.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada...

Aramada, yeşil reçeteyle satılan 2 adet hap bulunarak emare olarak alınırken bahse konu şahıs tutuklandı.

Serhatköy Üst Geçit’te alkollü sürücü kaza yaptı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Serhatköy Üst Geçit mevkiinde gece yarısı alkollü sürücü kaza yaptı; kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.05 sıralarında Mehmet Kösem (E-33), 69 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JM 400 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solunda bulunan bordür taşları ile trafik levhasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, sürücü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.