Alsancak’ta yaya geçidinde 71 yaşındaki kadına araç çarptı

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde saat 11.50 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsmail Bundak (E-77) yönetimindeki VP 673 plakalı salon araç, çift şeritli yolun sağ şeridinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yaya geçidinden güneyden kuzeye geçmeye çalışan Berin Yavuz’a (K-71) çarptı.

Kazada yaralanan Yavuz, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yavuz’un tedavisi halen sürüyor.

Polis, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü İsmail Bundak’ın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.