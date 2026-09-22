Güneyde akaryakıt fiyatlarına artış

Kıbrıs’ın güneyindeki akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik haberler bugünkü güney basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Haravgi gazetesi “Dizel Yakıt 2 Euro Barajı Aşıldı” başlıklı haberinde, dizel yakıtın bazı istasyonlarda 2 euro barajını geçmesiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, işletmeler ve hane halkları için yeni bir yük teşkil ettiğini yazdı.

Gazete AKEL’in konu hakkında yaptığı açıklamada, işletmelerin ve hane halklarının bu konudaki yükünün hafifletilmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Dizel Sadece Parası Olanlar İçin-Yükselme Eğilimine Sahip Olarak Dün Litresi 2 Euroyu Aştı” başlığıyla verirken dizel arabası olan bir sürücünün, temmuz ayına göre, her 100 litre için 38 euro daha fazla ödediğine dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesi “Yakıt ve Gıda Fiyatlarında Yükseliş” başlığıyla ilgili habere yer verirken dizel yakıtın, 2 euroyu geçtiğini, gaz yağının ise tüm dönemlerin rekorunu kırdığını belirtti.