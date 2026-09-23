İskele Belediyesi okul kantin denetimlerine başladı

İskele Belediyesi Çevre, Sağlık ve Denetim Bölümü, bölge okullarındaki kantinlerin denetimine başladı.

İskele Belediyesi Basın Birimi'nden verilen bilgiye göre, denetimlerde hijyen koşulları, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve genel temizlik durumlarına bakılıyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerin önemine dikkat çekerek, öğrenci sağlığının her zaman öncelikli olduğunu ifade etti.

Çocukların günlerinin önemli bir bölümünü okullarda geçirdiğine işaret eden Başkan Sadıkoğlu, bu sebeple okul ortamında sunulan gıdaların sağlıklı ve güvenilir olmasının önem arz ettiğini, kantin denetimlerinin düzenli olarak yapılacağını söyledi.