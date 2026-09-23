Yarın yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın havanın az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.

Dairenin 24-30 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, hafta boyunca genellikle az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31-34 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.