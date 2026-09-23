Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, mevcut düzene yönelik memnuniyetsizliğin ciddi boyutlara ulaştığını savunarak, “Bu düzen eskiden cebimize dokunurdu, artık canımıza mal oluyor” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Ekinci, Pınar Gözek’in Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa katılarak gündemi değerlendirdi.

Trafik ve deniz kazalarından kamusal alanlardaki güvenlik sorunlarına kadar birçok konunun insan hayatını doğrudan etkilediğini söyleyen Ekinci, sorunların artık yalnızca ekonomik kayıplarla açıklanamayacağını ifade etti.

Partinin somut hedeflerinden birinin genel sağlık sigortasını hayata geçirmek olduğunu belirten Ekinci, 6 Aralık sonrasında bu konuda çalışmaya başlamak istediklerini belirtti.

Ekinci, amaçlarının ekonomik duruma bakılmaksızın tüm yurttaşların kaliteli sağlık hizmetine ulaşabileceği bir sistem kurmak olduğunu kaydetti.

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurulmasını da öneren TDP Genel Sekreteri Ekinci, kamuda şeffaflık, hizmetlerin hızlandırılması ve kurumsal dönüşüm için yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

“Siyasetin görevi pastayı büyütmek ve adil paylaşmaktır”

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekinci, siyasetin temel işlevinin toplumun refahını artırmak ve kaynakları adil dağıtmak olduğunu belirtti.

Mevcut düzeni “gittikçe küçülen bir pasta” olarak nitelendiren Ekinci, kaynakların dar çıkar gruplarına aktarıldığını savunarak, “Siyasetin görevi pastayı büyütüp adil paylaştırmaktır.” şeklinde konuştu.

“TDP 50 yıllık geleneğiyle temiz kalmış bir partidir”

Partisinin 50 yıllık geçmişine dikkat çeken Ekinci, farklı dönemlerde eksiklik veya yanlışlar yapılmış olabileceğini ancak TDP'nin hiçbir zaman yolsuzlukla anılmadığını kaydetti.

Gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak yeni bir ekonomik vizyona ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ekinci, teknoloji ve girişimcilik alanında uzun vadeli hedefler konulması gerektiğini söyledi.

10 yıllık vizyon çerçevesinde dünyada en çok indirilen 10 mobil uygulamadan birinin KKTC’de geliştirilmesini öneren Ekinci, bu doğrultuda genç girişimcilerin desteklenmesi, kamu, özel sektör ve üniversitelerin iş birliği içinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.