Tartışmalı taş ocağı izin süreci durdu!

YENİDÜZEN

Değirmenlik Taş Ocakları Bölgesi’nde North Flag Madencilik Ltd. tarafından açılması planlanan yeni taş ocağına izin verilmedi.

Bölgedeki su kaynakları ve akifer açısından yaratabileceği riskler nedeniyle çevre örgütleri ve ilgili meslek odalarının tepkisine neden olan yeni taş ocağıyla ilgili Turizm Bakanlığı’na olumsuz kurum görüşleri ulaştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, bakanlığa ulaşan olumsuz kurum görüşleri ve bakanlık içerisinde yapılan değerlendirmelerin ardından yeni taş ocağı izninin durdurulduğunu söyledi.

Böylece North Flag Madencilik Ltd.’nin Değirmenlik Taş Ocakları Bölgesi’nde açmayı planladığı yeni taş ocağına bu aşamada izin verilmedi.