Yeltekin: “Haber ihbar kabul edilip, soruşturma açılmalı”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Merkez İhale Komisyonu, Başsavcılık ve Sayıştay’ı göreve çağırarak, gündemdeki temizlik ihalesinin durdurulmasını ve ihaleye katılan şirket yetkilisi hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma açılmasını istedi.

Yeltekin, okullardaki hademe ve temizlik işlerine katılan şirket yetkilisinin bir devlet okulunda yaptığı ve basına da yansıyan açıklamalarının ihbar kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklamasında, yaşanan durumun kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı anlamına geldiğini savunan Yeltekin, ilgili şirketin ihaleyi Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Komisyonu’ndan aldığını kaydetti.

Yeltekin, haberdeki açıklamalara işaret ederek ihale sürecinin Çalışma Yasası ile Merkezi İhale Komisyonu Yasası’na aykırı yürütüldüğünü ve soruşturulması gerektiğini savundu.

Ali Yeltekin ayrıca, kamu kaynakları hassasiyetini önceliklendiren Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) de konuya gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini söyledi.