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Eğitim Bakanlığı'ndan dıştan bitirme sınavları ile ilgili duyuru.

Eğitim Bakanlığı'ndan dıştan bitirme sınavları ile ilgili duyuru.

Eğitim Bakanlığı, 2025 – 2026 Öğretim Yılı güz dönemi Dıştan Bitirme Sınavları'nın 2  – 16 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

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Eğitim Bakanlığı, 2025 – 2026 Öğretim Yılı güz dönemi Dıştan Bitirme Sınavları'nın 2  – 16 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Bakanlık, ilkokulların dıştan bitirme sınavlarının 15 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilgilenenelerin  18  – 25 Eylül tarihleri arası (her iki tarih dahil) kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları istendi.

Dıştan Bitirme Sınav Merkezleri şu şekilde açıklandı:

İlkokul Dıştan Bitirme - Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

Ortaokul Dıştan Bitirme - Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

Lise Dıştan Bitirme - Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme - Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

Meslek Lisesi Dıştan Bitirme - Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme - Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa

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