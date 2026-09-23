Eğitim Bakanlığı'ndan dıştan bitirme sınavları ile ilgili duyuru.

Bakanlık, ilkokulların dıştan bitirme sınavlarının 15 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilgilenenelerin 18 – 25 Eylül tarihleri arası (her iki tarih dahil) kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları istendi.

Dıştan Bitirme Sınav Merkezleri şu şekilde açıklandı:

İlkokul Dıştan Bitirme - Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

Ortaokul Dıştan Bitirme - Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

Lise Dıştan Bitirme - Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme - Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

Meslek Lisesi Dıştan Bitirme - Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme - Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa