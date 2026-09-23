Eğitim Bakanlığı'ndan dıştan bitirme sınavları ile ilgili duyuru.
Eğitim Bakanlığı, 2025 – 2026 Öğretim Yılı güz dönemi Dıştan Bitirme Sınavları'nın 2 – 16 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
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Eğitim Bakanlığı, 2025 – 2026 Öğretim Yılı güz dönemi Dıştan Bitirme Sınavları'nın 2 – 16 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
Bakanlık, ilkokulların dıştan bitirme sınavlarının 15 Ekim’de yapılacağını açıkladı.
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilgilenenelerin 18 – 25 Eylül tarihleri arası (her iki tarih dahil) kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları istendi.
Dıştan Bitirme Sınav Merkezleri şu şekilde açıklandı:
İlkokul Dıştan Bitirme - Atatürk İlkokulu – Lefkoşa
Ortaokul Dıştan Bitirme - Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa
Lise Dıştan Bitirme - Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa
Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme - Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa
Meslek Lisesi Dıştan Bitirme - Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa
Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme - Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa
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