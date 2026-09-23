“Bu kirli yönetim gidecek, dürüst bir yönetimi hep birlikte kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kitle toplantılarına Lefkoşa İlçesinin ardından Güzelyurt’ta devam etti. Dün akşam Güzelyurt’ta düzenlenen kitle toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy kitle toplantısında hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. Kitle toplantısına birçok milletvekili de katılırken CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli yaptığı konuşmada, “Değişim talebi sokakta yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, memleketin kaynaklarını israf edenlerin, yolsuzlukların ve haksızlıkların peşine düşeceklerini vurguladı. Mevcut yönetimi eleştiren İncirli, “Bu iş bitecek. Bu kirli yönetim gidecek ve biz onun yerine güvenli bir gelecek, dürüst bir yönetimi hep birlikte kuracağız. 6 Aralık’ta halkın iktidarını kuracağız” dedi.

“Her kesimden insanımızı kucaklayacağız”

CTP’nin kararlarını kapalı kapılar ardında alan bir parti olmadığını belirten İncirli, yurttaşların düşüncelerini dinleyerek ortak bir gelecek kurmak için çalıştıklarını söyledi. İncirli, mevcut hükümete karşı halkın değişim talebinin her geçen gün arttığını belirterek “Değişim talebi sokakta yükseliyor. CTP her kesimden insanımızı kucaklayacak. Biz insanlarımızı doğduğu yere, düşüncesine, kökenine, inancına göre ayırt etmeden kucaklayacağız” şeklinde konuştu.

“CTP’nin 56 yıllık birikimi bu ülkeyi ayağa kaldıracak”

İncirli, CTP’nin 56 yıllık mücadelesine, emeğine ve birikimine işaret ederek bunları iktidara taşımanın önemini vurguladı. İncirli, “Memleketi ayağa kaldıracak bu düşüncelerdir, bu birikimdir, bu emektir ve bu mücadeledir” dedi. İktidara geldikleri ilk günden itibaren nüfusun belirlenmesine yönelik çalışma yapacaklarını kaydeden İncirli, “Nüfusunu bilmeyen bir ülke geleceğini de planlayamaz” ifadelerini kullandı. Memleketin geleceğini nüfusa göre planlayacaklarını belirten İncirli, güvenlik sorununu da öncelikli olarak ele alacaklarını söyledi. İncirli, evde, arabada, yolda, okulda, hastanede, gemide ve uçakta her insanın kendini güvende hissedeceği bir sistem kuracaklarını ifade etti. Devlet dairelerindeki işlemleri sadeleştirerek yurttaşların hızlı şekilde hizmet almasını sağlayacaklarını belirten İncirli, sağlık ve eğitimde de ciddi adımlar atacaklarını vurgulayarak, “Bu ülkenin yerinde saymaya değil, ilerlemeye ihtiyacı var” dedi.

Kansoy: Güzelyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcının meşalesini yakmak istiyoruz

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy kitle toplantısında yaptığı konuşmada, “Güzelyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcının meşalesini yakmak istiyoruz. CTP belediyelerinin başarısını Güzelyurt halkına da yaşatmak istiyoruz” dedi. Eşitlikçi, katılımcı ve çoğulcu bir belediyecilik anlayışıyla çocuklardan gençlere, yetişkinlerden 65 yaş üstü yurttaşlara kadar toplumun tüm kesimlerine dokunan çağdaş belediyecilik hizmetlerini Güzelyurt’la buluşturmayı hedeflediklerini belirten Kansoy, Güzelyurt Belediyesi’ni halkın belediyesi yapmak için yola çıktıklarını vurguladı.

Gulamkadir: Çalışarak başarıya ulaşacağız

Kitle toplantısında konuşan Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, kalabalığın değişim talebinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek Güzelyurt’un Reşat Kansoy ile beraber gelişeceğini söyledi. Gulamkadir, “CTP’nin tek başına iktidara gelişi yakındır. Güzelyurt artık göç veren değil göç alan bir kent olacak. Bu çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz, çalışarak başarıya ulaşacağız” diye konuştu.