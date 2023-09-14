Trafikte tartıştığı kişinin elmacık kemiğini kırdı, aracına zarar verdi

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 12 Eylül saat 13.00 sıralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu M.K (E-22), N.G’nin (E-51) yüzüne yumruk vurarak, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Polis açıklamasına göre, N.G’nin kullanımındaki aracın sağ ön kapısına da kasten tekme atan M.K aracı hasara uğrattı. M.K. tutuklandı.

İşyerinin parasını çalan ve sahte evrak düzenleyen şahıs tutuklandı

2023 yılı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan M.S’nin (K-31), işyeri adına yapmış olduğu satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 22 bin 981 TL’yi işyeri muhasebesine teslim etmeyip, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı bildirildi.

Polis, tahsilat makbuzları üzerindeki rakamları değiştirerek sahte evrak düzenlediği tespit edilen M.S’nin tutuklandığını açıkladı.

İşyerinin parasını çalan şahısların evinde yapılan aramada yeni emarelere rastlandı

21 Kasım 2022 - 17.08.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.K.J.A (E-28) ve W.M.A.H’nin (E-33), şirkete ait toplam 111 bin 490 ABD Dolarını tasarruflarına geçirip, çalmalarıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni emareler ele geçirildi.

Polis açıklamasında, zanlıların kaldıkları evlerinde mahkeme emriyle yapılan aramada, toplam 105 bin 600 Euro, 7 bin 190 ABD Doları ve 72 bin 460 Sterlin nakit para bulunarak, emare olarak alındığı belirtildi.

Kamyondan mazot çalan şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta dün gece 02.00 sıralarında Piyale Paşa Mahallesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait kamyondaki mazot tankından yaklaşık 150 litre mazot çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.Ü (E-49) tespit edilerek tutuklandı.

Marketten içki çalan şahıs suçüstü yakalandı

Gazimağusa’da dün saat 18.30'da bir markete müşteri olarak giden A.Ç’nin (E-21) markette satışa sunulan 826 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkiyi alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarıp çaldığı sırada suçüstü tespit edildiği bildirildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu ikamet izinsiz 8 kişi tespit edilip, tutuklandı.

Tutuklanan şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.