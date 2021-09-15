Trafikte 9 ayda 19 can kaybı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay: “Trafikte ölenlerin sorumlusu bozuk sistem… Vatandaşları korumak için hiçbir adım atılmıyor”

Derya ULUBATLI

Kıbrıs’ın kuzeyinde sene başından bu yana gerçekleşen trafik kazalarında toplamda 19 kişi hayatını kaybetti, onlarca ailenin evine ateş düştü. 19 can kaybından 6’sının son bir ayda yapılan kazalarda olması ise dikkat çekti.

Ülkenin kanayan yarası olan trafik kazalarıyla ilgili konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay, kazaların nedeni ne olursa olsun, bütünlüklü çerçeveye bakıldığında sorumlunun ‘bozuk sistem’ olduğunu savundu. Sistemin vatandaşı korumak için gerekli önlemleri almadığından yakınan Sevay, yetersiz düzenlemeleri eleştirdi, “doğru önlemler alınmadıkça ölümlerde azalma olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Ölümlerde yaş ortalaması 44.7

2021 yılının başından bu yana geçen 9 aylık sürede trafiğe giden canların yaş aralığı 5 ile 82 arasında değişirken, bu rakamın 7’sinin 30 yaş ve altı gençlerden oluştuğu gözlemlendi. Ölen kişilerin yaş ortalaması ise 44.7 olarak hesaplandı.

Son 10 yılda toplam 344, son 9 ayda toplam 19 ölüm

Öte yandan Ocak 2021’den Eylül 2021’e kadar geçen yaklaşık 10 yıllık süreçte yapılan ölümlü kazalarda ölenlerin sayısı 344 oldu. Bu yıllar arasında ölüm oranı 49 kişi ile 2013 yılında zirve yaparken, en düşük rakam 24 ile 2018 yılında kaydedildi.

2021 yılının rekor can kaybı Eylül ayında

Bu yılın en yüksek can kaybı, henüz yarısına gelinen Eylül ayında yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış gösteren ölümlerde rakam 17’den 19’a yükseldi, 2021 yılının bitmesine 3 aydan fazla bir süre varken 19’a ulaşan ölü sayısı endişe yarattı. Eylül ayındaki ölümler 2 Eylül’de hayatını kaybeden 58 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bülent Güzelkeskin ile başladı. Kaza, alkollü bir sürücünün dikkatsizce kavşaktan çıkması üzerine Güzelkeskin ile çarpışması sonucu yaşandı. Lapta - Girne Anayolu üzerinde 3 Eylül’de yaşanan kazada ise 57 yaşındaki Leyla WATT hayatını kaybetti, yetkililer kazadan ‘bitmeyen karanlık yol’u sorumlu tuttu. 9 Eylül’de Lefkoşa’da yaşanan ve 44 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek’in ölümüyle sonuçlanan kazada da yine alkollü bir sürücü ve dikkatsiz araç kullanımı göze çarptı. Geçtiğimiz gün Gönyeli’de yaşanan kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ali Erol Palaz ise sevenlerini yasa boğdu.

Ölümlü kazaların sebepleri arasında alkollü araç kullanımı, hız, dikkatsizlik ve özellikle son dönemlerde sıklıkla yakınılan ‘karanlık yol’ sorunu sayılabiliyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay:

“Ölenlerin sorumlusu bozuk sistem”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay trafikte yaşanan ölümlerden sistemin ve sistem içerisinde bulunan farklı kurumların sorumlu olduğunu söyledi. Bu sistemin polisten karayolları dairesine, yolu yapan özel şirketten hükümet yetkililerine birçok bileşeni olduğuna vurgu yapan Sevay, “İşin bütününe baktığımız zaman, bir ülkede alkolden ve hızdan birçok insan ölüyorsa, sorumlusu bunun önünü alamayan sistemdir” dedi.

Uluslar arası ortamda uygulanan ve karayollarındaki trafik güvenlik sistemi politikası olarak bilinen “Vizyon 0” anlayışından yola çıkan Sevay, bu anlayışın da, kazaların birinci derece sorumlusu olarak sistemi gösterdiğini belirtti. Sevay şöyle devam etti: “Yolu yapan özel şirketlerden tabelalara, yetersiz polis denetlemelerinden yanlış ceza sistemine birçok hatalı vardır. Ne yazık ki ülkemizdeki ceza sistemi başlı başına felakettir. Olması gereken, veriye bağlı ve insanları doğru kurallara yönlendiren bir ceza sistemidir ancak bizdeki bilinçsiz, sadece para toplamak için yapılan göstermelik bir denetimlerdir. Caydırıcı ve insanları doğru kuralları uygulamaya yönlendiren şeyler değildir. Bu denetimlerin doğru yapılabilmesi için gerekli veriler toplanmalı, insanlar bu veriler ışığında ceza yazılmalıdır ancak ne yazık ki bizim ülkemizde sadece çoğunlukla para toplama amaçlı denetim yapılmaktadır”.

“Yetkililer düzgün bir trafik güvenlik sistemi oluşturmak için hevesli değil”

Yıllardır halka hizmet eden bir trafik güvenlik sistemi olmadığını belirten Sevay, hiçbir yetkilinin bu sistemi kurmak için hevesli olmadığından yakındı. Sevay şöyle devam etti: “Biz dernek olarak 11. yılımıza giriyoruz ve düzgün koruma sistemleri kurulması için yetkililere birçok farklı proje götürdük ancak her seferinde yetkililere reddettiler. Bunu sadece şimdiki hükümet için söylemiyorum, gelmiş geçmiş tüm hükümetler götürdüğümüz projeleri reddetti ve trafikteki sorunları görmezden geldi. Biz mücadele veriyoruz, çözüm öneriler götürüyoruz ancak yaptırım gücümüz olmadığı için hayata geçiremiyoruz, kimse de bunları faaliyete geçirmiyor. Var olan sistemler vatandaşı korumuyor, ölüm ve ciddi yaralanmaları önlemiyor”.

Her yıl aşağı yukarı aynı miktarda insan öldüğünü dile getiren Sevay, ölüm sayısında kayda değer bir azalma olmadığını aktardı. Yetkililer doğru önlemleri almadıkça ölümlerde azalma olmayacağını savunan Sevay, “dünyada başarılı olmuş önlemler araştırılmalı ve ülkemizde bunlar uygulanmalıdır. Böyle bir veri analizi olmadan yapılacak herhangi bir düzenleme çözüm olmayacaktır”.

Ocak 2021

Turan Kaynar (80)

Emrullah Baran (40)

Kenan Kurtdemir (23)

Şubat 2021

Casim Sürücü (50)

Osman Atakara (40)

Mart 2021

Aysel Birol (87)

Cemre Sağıroğlu (25)

Nisan 2021

Alkan Bey (23)

David Shepherd (60)

Mayıs 2021

Eren Mustafa İnancı (22)

Haziran 2021

Bertan Yeler (30)

Ali Sinan Karayeğen (82)

Temmuz 2021

Kadir Korhan (23)

Ağustos 2021

Karel Taşkentli (5)

İsmail Alibay (49)

Eylül 2021

Leyla Watt (57)

Bülent Güzelkeskin (58)

Ali Gökhan Demirbilek (42)

Ali Erol Palaz (54)

Yıllara göre dağılım:

2011 yılı: 42 kişi

2012 yılı: 24 kişi

2013 yılı: 49 kişi

2014 yılı: 29 kişi

2015 yılı: 28 kişi

2016 yılı: 36 kişi

2017 yılı: 37 kişi

2018 yılı: 24 kişi

2019 yılı: 29 kişi

2020 yılı: 27 kişi

2021 (14 Eylül’e kadar): 19