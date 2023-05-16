“Trafik kontrolü sırasında polisi darp etti”

Trafik kontrolü sırasında polisi darp edip kaçan, ardından evinde tespit edilerek tutuklanan ve tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı C.R. 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayı aktaran polis, 3 Mayıs tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerindeki Mevlevi Çemberi’nde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü C.R.’nin şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında arama yapmak maksadıyla araca girmeye çalışan polis memurunu darp ettiğini söyledi.

Zanlının, polis memurunun araçtan dışarıya doğru düşerek başını vurup yaralanmasına ve cep telefonunun kırılarak hasara uğramasına sebep olduğunu mahkemeye aktaran polis, C.R.’nin olayın ardından kaçtığını söyledi.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı alyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.