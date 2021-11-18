‘Trafik kazası yaptılar, polisleri darp ettiler’

Gönyeli’de günün ilk dakikalarında kaza yapan A.H.A.S., A.H.A.A ve M.M.A, kaza yerine gelen polis memurlarını darp edip, görevdeki bir polis memurunun burnunu kırdıkları gerekçesiyle tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Mehmet Şener, zanlıların “Vahim zarar, ciddi darp, polisi darp görevinden men ve rahatsızlık” suçlarıyla mahkemede olduğunu söyledi. Polis, 18.11.2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde, Gönyeli’de A.H.A.S. (E), A.H.A.A (E) ve M.M.A (E), FM 390 plakalı araçla birlikte trafik kazası yapması üzerine olay yerine gelen ve kendilerini alıkoymaya çalışan iki polis memurunu, darp edip görevlerinden men etikleri esnada polis memuru O.Ö.'nın burnunun kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduklarını ve zanlıların tutuklandıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını, polis memurunun burnuna hangi zanlının vurduğunun tespit edilemediğini ve bununla ilgili olarak kamera görüntülerinin alınması gerektiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlıların tutuklandıktan sonra hareketlerinin normal olmamasından dolayı alkol kontrolü yapıldığını, yapılan kontrolde alkol çıkmamasına müteakip uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri hususu göz önünde bulundurularak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülüp vücut muayeneleri yapıldıktan sonra incelenmek üzere kanlarının alındığını söyledi.

Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını söyleyerek, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.