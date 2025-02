Trafik Çıkmazı: Altyapıdan Kurallara, Sorunlar ve Çözümsüzlük

Trafik, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olmaya devam ediyor. Gelişen nüfus ve artan araç sayısı şehirlerin zaten kötü olan trafik altyapısını aşırı derecede zorlamakta. Ancak, trafik sorunlarının sadece araç sayısındaki artışla açıklanamayacak kadar büyük bir problem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Aslında, bu sorun, büyük ölçüde yetersiz altyapı, trafik kurallarına uyumsuzluk ve toplu taşıma sistemlerinin yetersizliği gibi sebeplerden kaynaklanıyor.



Sorunlar:

1) Trafik Işıkları

Trafik ışıklarının yaz/kış demeden sürekli arızalanması, zamanlamadaki aksaklıklar ve ışıklarda güvenlik kamerası olmaması trafiği ve güvenliği tehlikeye sokuyor ve bunun bedelini maalesef vatandaşlarımız canıyla ödüyor.



2) Sokak Işıkları

Sokak ışıklarımızın yetersizliği ve gündüz yanan ışıkların geceleri yanmamasından dolayı zifiri karanlık olan yolların aldığı canlar her geçen gün artmakta. Halbuki hükumetin ampul ile bu kadar içli dışlı olması(!) ama sokakları ışıklandırmaktan bu kadar aciz olması ayrı bir tezatlık oluşturuyor.



3) Bozuk Yollar ve Yetersiz Park Yeri

Adeta at arabasıyla çakıl dolu yollarda paldır küldür gidiyormuş hissiyatını yaşadığımız, çukur ve tümsek dolu yollarımız her ne kadar bize maziyi hatırlatıp yüzümüzde ufak bir tebessüm oluştursa da ilkel insanların eldeki imkanlarla yaklaşık 6.000 yıl önce icat ettiği tekerleği hakkıyla kullanacağımız yolları 21. Yüzyılda modern teknoloji ile yapamıyor olmamız bir utanç sebebidir.

Bugün Dünya’daki uygarlıkların sahip olduğu her şey ‘’Yol’’ sayesinde var oldu. Yol medeniyettir, yol yoksa medeniyet de yoktur.

Hızla artan araç sayısını karşılayamayan yetersiz otoparklar ve park yeri bile olmayan işletmeler yüzünden vatandaşlarımız kaldırıma, çift şeritli yol kenarlarına ve hatta engelli yerlerine park etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunun sonucu olarak yayalarımızın can güvenliği tehlikeye girdiği gibi bir de zaten engelli bireyler için yaşaması zor olan güzel ülkemiz adeta cehenneme dönüşüyor.



4) Yetersiz ve Eski Toplu Taşıma Araçları

Dolmuş ve otobüslerimizin miadının çoktan dolmuş olması ve arka arkaya yanan toplu taşıma araçları görmemiz sebebiyle bunların tekerlekli birer tabut olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Kliması ve hatta camları açılmayan, süspansiyonları patlamış bu dolmuşların estetik güzelliğe bu kadar uzak olması bir yana, trafikten men edilmesi gereken bu araçların muayeneden nasıl geçtikleri bile soru işareti oluşturmakta.

Şehirlerarası son dolmuşların akşam 18:00’da olması ve bu 8 kişilik dolmuşların randevu ile çalışması sebebiyle yaşanan yolcu mağduriyetleri, tekelleşmiş bu dolmuş firmalarının denetimsiz bırakıldığının kanıtıdır.



5) Trafik Kurallarına Uyumsuzluk

Bir diğer problem de trafik kurallarına uyulmaması. Hız limitlerinin aşılması, park yasağına rağmen araçların park edilmesi ve kırmızı ışıkta geçmek, günlük kazaların ve trafik tıkanıklığının başlıca sebeplerinden. Bu durum, yalnızca sürücüler için değil, yayalar ve diğer trafik kullanıcıları için de büyük bir tehlike oluşturuyor.



Bu sorunların çözülmesi için, öncelikle altyapı yatırımlarına hız verilmesi, trafik kurallarına sıkı denetim getirilmesi ve toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Sadece altyapıyı değil, trafik bilincini artırmak için toplumun her kesimine yönelik eğitimler de büyük önem taşıyor.



Sonuç olarak, trafik sorunlarını çözmek için sadece büyük projelere değil, her bireyin bilinçli olmasına da ihtiyaç var. Hepimizin daha dikkatli ve saygılı bir şekilde trafikte hareket etmesi, bu karmaşayı hafifletebilir.