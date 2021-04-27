Trafiğe bir kurban daha
Geçitkale'de sakin 23 yaşındaki Alkan BEY, Geçitkale-Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
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Geçitkale'de sakin 23 yaşındaki Alkan BEY, Geçitkale-Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Bugün sabah 04.00 sıralarında Geçitkale- Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında, 23 yaşındaki Alkan Bey Tatlısu istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağındaki trafik levhasına çarparak takla attı.
Bey, kaza sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : trafik kazası, ölüm