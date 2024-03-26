Tozlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin 31 Mart’a kadar hava kirliliğine neden olacağı uyarısında bulundu.

Daire tarafından yayımlanan uyarıda, bu gece yarısından itibaren 31 Mart Pazar’a kadar

Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliği yaratacağı, toza karşı hassasiyeti olan kişilerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.