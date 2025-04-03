“Toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışanlara sesimizi yükselteceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın önce basın toplantısı yapacak, ardından KTOEÖS başkan ve genel sekreterlerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne ilişkin tehditlerle yapılan şikayette bulunulacak.

Konuyla ilgili KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş’in imzasıyla yapılan ortak açıklamada, basın toplantısının yarın saat 10.00’da KTOEÖS Genel Merkezi’nde yapılacağı, ardından saat 11.00’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gidileceği belirtildi.

Açıklamada, “Anayasayı, Milli Eğitim Yasasını, Atatürk İlke ve Devrimlerini, bunlara bağlı hazırlanmış tüzükleri, laik eğitimi, laik toplumsal yapımızı yok sayanlara, Çocuklarımızı kullanarak eğitimimize, toplumsal yapıya, siyasi dayatma yapanlara, bunu kullanarak siyasi müdahaleyi planlayıp olanlara organize edin, tehditler, hakaretler savurup toplumumuzu kutuplaştırmaya, çatlamaya neden olan siyasi rant elde etmek isteyenlere, tüm bunlara fırsat veren, göz yuman basiretsizlere, kurdukları rant sistemi ile toplumumuzu zayıflığa, yokluğa mahkum olanlara, yolsuzluk, düzeni yaratanlara, toplumsal değerlerimizi yok sayanlara, Sokağa inerek sesimizi yükseltecek, DUR diyeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.