The Heaven’da CANBAY&WOLKER Konseri…
Alsancak Belediyesi sponsorluğunda 21 Mayıs’ta, The Heaven Restoran& Cafe’de CANBAY&WOLKER konseri…
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Alsancak Belediyesi sponsorluğunda 21 Mayıs’ta, The Heaven Restoran& Cafe’de CANBAY&WOLKER konseri…
Alsancak, Çıkarma Plajı karşısındaki The Heaven Restoran& Cafe’de Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek konser için kapı açılış saati 20:00.
The Heaven, keyifli bir gece geçirmek isteyenleri konsere bekliyor…
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Etiketler : konser