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The Heaven’da CANBAY&WOLKER Konseri…

The Heaven’da CANBAY&WOLKER Konseri…

Alsancak Belediyesi sponsorluğunda 21 Mayıs’ta, The Heaven Restoran& Cafe’de CANBAY&WOLKER konseri…

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Alsancak Belediyesi sponsorluğunda 21 Mayıs’ta, The Heaven Restoran& Cafe’de CANBAY&WOLKER konseri…

Alsancak, Çıkarma Plajı karşısındaki The Heaven Restoran& Cafe’de Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek konser için kapı açılış saati 20:00.

The Heaven, keyifli bir gece geçirmek isteyenleri konsere bekliyor…

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