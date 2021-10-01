Teminatla serbest kaldı

Gönyeli’de kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan A.D teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının evinde yaptığı aramada, tabanca ve birçok mermi buldu.

Mahkemede mesele ifade veren polis memuru Alparslan Yavuz zanlı A.D’nin, 24 Eylül’de Lefkoşa'da meydana gelen ‘kayıtsız ateşli silah ve kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarruf ve ciddi darp" suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Yavuz, zanlının 24 Eylül’de saat 21.30 raddelerinde temizlikçiye 500 TL verdiği gerekçesi ile kız arkadaşı G.N.C ile aralarında çıkan tartışmanın ardından, kadına tokat vurarak, ciddi bir şekilde darp ettiğini aktardı.

Evden cephanelik çıktı

Polis, Temmuz ayında G.N.N’nin polisi arayacağı esnada zanlı tarafından silah doğrultarak, tehdit ve darp edildiğini ve evde ruhsatsız silahı olduğunu söylediğini kaydetti.

Zanlının evinde arama yapıldığını belirten polis, yapılan aramada tabanca ve boş şarjör, 35 adet 9 mm canlı tabanca mermisi, 22 adet 7,65 canlı tabanca mermisi, 10 adet Magnum boş mermi kovanı, 11 adet 9 mm boş mermi kovanı, 3 adet 7,65 boş mermi kovanı, 2 adet siyah tabanca kılıfı, 1 adet koltuk altı asmalı kahverengi tabanca kılıfı, 1 adet Promat marka boş şarjör, canlı mermiler ile boş kovanların konduğu plastik kap ve tabancaların ve tabanca malzemelerin saklı olduğu büyük plastik kap emare olarak alındığını belirtti.

Teminata bağlandı

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu silahları kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rumdan aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davalarının sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.