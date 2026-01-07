Teminat karşılığında tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi daha tutuklandı. Zanlılar P.A., Ş.P. ve M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Mehmet Koray Sözer, olayla ilgili olguları aktardı. Sözer, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ile A.Y.A.’nın, K.Ö. adına kayıtlı ve içerisinde kiracısı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahıslara KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmeleri ve sahte ikametgâh belgeleri düzenlediklerini söyledi. Polis, söz konusu şahısların bu nedenle 2025 yılı Aralık ayında 20 kişiyle birlikte tutuklandığını belirtti.

Polis, şu an huzurda bulunan zanlıların da Aralık ayında meydana gelen sahte evrak meselesi kapsamında tutuklandıklarını ifade etti. Zanlı P.A.’nın, para karşılığında yabancı uyruklu kişilere sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi temin ettiğini söyleyen Sözer, P.A.’nın daha önce tutuklanarak teminata bağlanan A.Y.A. ile birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Polis, zanlı Ş.P.’nin 8 bin TL, zanlı M.A.’nın ise 15 bin TL karşılığında sahte evrak düzenlenmesine yardımcı olduklarının tespit edildiğini belirtti. Sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’nden onaylatıldıktan sonra, sözleşmeler ve sahte ikametgâh belgelerinin Polis Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü ifade eden Sözer, bu belgelerle yapılan başvurular sonucunda zanlılar adına oturma izni işlemlerinin gerçekleştirildiğinin belirlendiğini aktardı.

Soruşturmanın, zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, mahkemeden teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı P.A. ile Ş.P.’nin 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve birer kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, zanlı M.A.’nın ise 100 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verirken, kefil şartı koymadı. Mahkeme ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.