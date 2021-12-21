Teknecik'te arıza: Bölge bölge elektrik kesintileri yaşanıyor

Teknecik Santralı'nda buhar türbününde meydana gelen arıza nedeniyle 15:45'den itibaren; Lefkoşa, Girne ve Mağusa Bölgeleri'nde elektrik kesintileri meydana geldi.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, kesinti dönüşümlü olarak yapılırken buhar türbününün devreye alınma çalışması başlatıldı.