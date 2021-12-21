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Teknecik'te arıza: Bölge bölge elektrik kesintileri yaşanıyor

Teknecik'te arıza: Bölge bölge elektrik kesintileri yaşanıyor

 Teknecik Santralı'nda buhar türbününde meydana gelen arıza nedeniyle 15:45'den itibaren; Lefkoşa, Girne ve Mağusa Bölgeleri'nde elektrik kesintileri meydana geldi.

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 Teknecik Santralı'nda buhar türbününde meydana gelen arıza nedeniyle 15:45'den itibaren; Lefkoşa, Girne ve Mağusa Bölgeleri'nde elektrik kesintileri meydana geldi.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, kesinti dönüşümlü olarak yapılırken buhar türbününün devreye alınma çalışması başlatıldı.

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