“Tehdit etti, zorla senet imzalattı”

22 yaşındaki D.K’yi, şiddet uygulayarak tehdit ettiği, akabinde zorla senet imzalattığı ifade edilen zanlı B.B. mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede bir siyasi partinin başkanlığını yapan zanlı B. B. “Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal İsteme ve Şiddet Tehdidi” suçlarından tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlının davasını takip eden basın mensubuna ise korumaları tarafından müdahale edilerek, görüntü alınması engellendi.

Polis, zanlı B.B’nin 22 yaşındaki D.K’yi, şiddet uygulayarak tehdit ettiğini, akabinde zorla senet imzalattığını anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Akacan, olayla ilgili bulguları aktardı. Akacan 25 Ekim tarihinde saat 11:00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren bir şirketin işletmecisi olan zanlı B. B.’nin müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle işten çıkarmaya karar verdiği çalışanı Girne’de sakin 22 yaşındaki D.K’yi, şiddet uygulayarak tehdit ettiğini, akabinde zorla senet imzalattığını anlattı.

Zanlının, D.K için kiralamış olduğu ikametgahın kira bedeli tutarındaki 26 bin 860 TL’lik borç senedini imzalamasını sağlamak için adı edilene hitaben: “Bu borcu ödemezsen aileni de bulurum. Seni bu adada barındırmam. Seni yaşatmam. Sana bu sektörde hiçbir şekilde ekmek yedirmiycem. İmzalamazsan sana yapacağımı biliyorum” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu anlatan Polis, zanlının tehditle mal istediğini, akabinde adı edileni zorla Girne’de bulunan bir avukat bürosuna götürerek 26 bin 860 TL’lik borç senedi imzalamasını ve evden çıkmasını sağladığını söyledi.

Polis zanlı B.B.’nin 26 Ekim tarihinde yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandığını, bahse konu senedin kopyasının noterden temin edilerek emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 günde bir ispati vücutta bulunması, 2 bin TL değerinde nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.