Tehdit edilen galericinin kardeşi de zanlılar arasında

Lefkoşa'da, kendilerini "Casperler" çetesinden olduklarını öne sürerek bir galericiden tehdit yoluyla 500 bin dolar talep ettikleri iddiasıyla tutuklanan üç zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili tanıklık yapan Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Tehdit mesajlarının gönderildiği iddiası

Polis, zanlılar E.G., S.Ş. ve C.K.'nin "Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak", "Şiddet Tehdidi" ve "Elektronik Haberleşme Yasası'na Aykırı Hareket" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Verilen ifadeye göre, 12 Haziran 2026 tarihinde C.K.'nin talebi üzerine galerinin videosu S.Ş. tarafından cep telefonuyla çekilerek E.G.'ye gönderildi. E.G.'nin ise söz konusu videoyu Güney Kıbrıs'ta yaşayan M.G.'ye ilettiği ifade edildi.

Polis, M.G. aracılığıyla videonun üzerine tehdit içerikli mesajlar eklenerek, 13, 16, 19 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde galerici M.Ç.K.'nin kullandığı cep telefonuna WhatsApp üzerinden gönderildiğini ve bu yolla şiddet tehdidinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Silahlı saldırı planı iddiası

Polis Çavuşu Dönmez, soruşturma kapsamında 16 Haziran 2026 tarihinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir meyhanede üç zanlının bir araya geldiğinin tespit edildiğini söyledi.

İddiaya göre zanlılar, galerici M.Ç.K.'nin ayaklarından vurularak yaralanması amacıyla M.G.'den talepte bulunarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurdu.

Öte yandan, zanlı C.K.'nin tehdit edildiği öne sürülen galericinin kardeşi olduğu da mahkemede ortaya çıktı.

Soruşturmanın etkilenebilecek kısmı tamamlandı

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği bölümünün tamamlandığını, üç zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu ve ülkede daimi ikametgâhlarının bulunduğunu belirterek, yargılama sürecinde mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkemeden teminat kararı

Sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladı ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmalarına karar verdi.

Mahkeme ayrıca; E.G. ve S.Ş. için 100'er bin TL nakit teminat yatırılmasına, C.K. için 200 bin TL nakit teminat yatırılmasına, E.G. ve S.Ş. adına ikişer kefilin 800'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına, C.K. adına ise bir kefilin 800 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.