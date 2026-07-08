Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dans Grubu dünya ikincisi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Özle Türkel Sosyal Aktiviteler Merkezi Dans Grubu, İtalya’da düzenlenen yarışmada “Çağdaş Dans” kategorisinde dünya ikinciliği, “Bale Polka” kategorisinde ise dünya üçüncülüğü kazandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güliz Gözügüzel ile Oleg Manukovskiy’in eğitmenliğinde çalışmalarını sürdüren çocuk ve genç dansçılar, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Dancing Italy Uluslararası Sanat ve Dans Yarışması’na katıldı.

İtalya’da yapılan ve 20’den fazla ülkeden yüzlerce dansçının farklı yaş kategorileri ile dans disiplinlerinde sahne aldığı organizasyona iki farklı koreografiyle katılan ekip, sergilediği performansla “Çağdaş Dans (Contemporary)” kategorisinde dünya ikinciliği, “Bale Polka” kategorisinde ise dünya üçüncülüğü kazandı.

Her yıl farklı ülkelerde gerçekleştirilen organizasyon, dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve dans gruplarını bir araya getiriyor.