550 bin doları aşan şüpheli işlem mercek altında

Girne’de meydana geldiği belirtilen “Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık”, “Sahtekârlıkla Para Temini” ve “Suç Gelirini Aklama” suçları kapsamında tutuklanan iş yeri sahibi M.G. ile çalışanlar B.M.Z., A.H., Y.A., M.E.M., E.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T. ve M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği'nde görevli polis memuru Emre Ertit, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.35 sıralarında Şehit Metin Gönyeli Sokak'ta bulunan ve M.G. tarafından bir apartmanın iki ayrı dairesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde saat 11.35 ile 16.20 arasında arama yapıldığını söyledi. Aramalarda iş yerinde çalışan 18 kişinin tespit edildiğini belirten polis, iş yeri sahibi M.G. ile birlikte toplam 19 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Polis, yürütülen ilk soruşturmaya göre iş yerinde gerçekte herhangi bir yatırım faaliyeti yürütülmediğini, buna rağmen sahte olarak oluşturulan bir panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiğini belirtti. Şüphelilerin, kişileri yatırım yapmaya yönlendirdikten sonra yatırılan paraları sahtekârlıkla temin ederek bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mağdur olduğunun belirlendiğini aktaran polis, suçta kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlarda yapılan ilk incelemede, 1 Ocak 2026 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 550 bin 553 ABD doları tutarında işlem gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Aramalarda ayrıca, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirten polis, incelenmesi gereken çok sayıda dijital materyal, kamera görüntüsü ve alınacak ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.