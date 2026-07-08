“Ana sunucuya virüs yerleştirdi”

“Verilerin Kötüye Kullanımı” suçlamasıyla tutuklanan M.C.E., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olguları polis memuru Ozan Yener aktardı.

Polis, 23 Haziran 2026 tarihinde T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkililerinin Demirhan Polis Karakolu'na başvurduğunu söyledi. Yapılan başvuruda, Ercan Havalimanı'nın bağlı bulunduğu ana sunucunun işletim sistemine 22 Haziran 2026 tarihinde saat 23.20 sıralarında uzaktan erişim sağlanarak, sistemdeki verileri 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00'de silmek üzere bir virüs yazılımı yüklendiğinin tespit edildiği bildirildi.

Polis, söz konusu zararlı yazılımın bilgi işlem personeli tarafından zamanında fark edilerek etkisiz hale getirildiğini, bu sayede herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını ve ana sunucunun zarar görmediğini belirtti.

Şirket yetkililerinin, kısa süre önce görevinden istifa eden bilgi işlem sorumlusu M.C.E.'den şüphelendiklerini ifade ettiklerini aktaran polis, olayın araştırılması ve polis kayıtlarına geçirilmesi yönünde talepte bulunulduğunu söyledi.

Polis, Ercan Havalimanı'ndaki sunucuları kuran şirketten temin edilen log kayıtlarının incelendiğini, bu kayıtlarda zararlı yazılımın yüklendiği tarih ve saatlerde ana sunucuya hangi şirket üzerinden bağlantı sağlandığının tespit edildiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ilgili şirketten alınan log kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesi, ayrıca Ercan Havalimanı'nın ana sunucularına başka zararlı yazılımlar yüklenip yüklenmediğinin araştırılması gerektiğini belirterek zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla M.C.E.'nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.