Gazimağusa Belediyesi'nde okul müdürleriyle toplantı yapıldı

Gazimağusa Belediyesi sınırlarındaki devlet okullarının müdürleriyle toplantı yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi'ndeki toplantıda 2026-27 eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılacak çalışmalar hakkında müdürlerden bilgi alındı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ilk ve ortaöğretim okul müdürleriyle gerçekleştirilen toplantıda okulların genel durumu da değerlendirildi.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu Müdürü Sedat Öğüt, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Uluçay: “Okullarla sürekli temas halindeyiz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, okul müdürleriyle her eğitim öğretim yılı öncesinde yaptıkları toplantıyı 2026-2027 öğretim yılı öncesinde de tekrar ettiklerini ifade etti.

Uluçay, okullarla sürekli temas halinde olduklarını, ihtiyaçlara yanıt vermeye çalışan bir sistem kurduklarını belirtti.

Süleyman Uluçay hem bakanlık üzerinden hem direkt okul müdürleriyle istişare içinde olduklarını kaydederek, belediye sınırlarındaki okulların ihtiyaç tespitini yaptıklarını ifade etti.

Uluçay, okullarda güvenli, sağlıklı, kaliteli ve çocuklara yaraşır şekilde eğitim verebilmesi için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Belediyenin açıklamasına göre, 2025-2026 öğretim yılında Gazimağusa Belediyesi okullar için öz kaynaklarından 14 Milyon TL’lik harcama yaptı.