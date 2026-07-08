Aygün-Sınırüstü köyleri arasındaki yangında 120 dönümlük arazi zarar gördü

Aygün-Sınırüstü köyleri arasında, bugün çıkan yangında yaklaşık 120 dönümlük arazi zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangında arazideki kuru otlar ile üç adet selvi ağacı, 15 dönüm anız ve 28 adet büyük kare balya ile 70 metre uzunluğunda sulama hortumu yandı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.