Larnakalılar İskele’de buluştu

İskele Belediyesi ile Larnakalılar Derneği organizasyonunda 54'üncü İskele Festivali kapsamında düzenlenen 14'üncü Larnakalılar Gecesi dün akşam İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre etkinlikte konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka'dan İskele'ye taşınan anıların, dostlukların ve kültürel mirasın bu gecede yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, 54 yıldır kültürün, sanatın, sporun ve dayanışmanın merkezi olan festivalin farklı bir kültürü ve değeri yaşattığını belirterek, Larnakalılar Gecesi'nin geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kurduğunu ifade etti.

Gecenin organizasyonunda emeği geçen Larnakalılar Derneği’ne teşekkür eden Sadıkoğlu, “Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan Larnakalılar Gecesi'nin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimiz için büyük önem taşıyor” dedi.

Gecede, Larnaka’ya özgü tavuklu nohutlu pilav ile “Acuva tatlısı” katılımcılara ikram edilirken halk dansları gösterisi de sunuldu. Festival alanında Larnaka’nın geçmiş yıllarına ait fotoğraflar ziyaretçilerle buluşturulurken araştırmacı-yazar Derviş Güryel tarafından hazırlanan Larnaka Belgeseli de gösterildi.