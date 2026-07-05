Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde bu hafta tango ve caz var

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde yarın akşam Compagnia Naturalis Labor Tango Gala gösterisi gerçekleştirilecek.

Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band konseri ise salı akşamı dinleyicilerle buluşacak. Her iki etkinlik de Othello Kalesi’nde saat 21.00’de başlayacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Tango Spleen Dörtlüsü’nün canlı müziği eşliğinde sahnelenecek Tango Gala, Piazzolla’ya uzanan repertuvarıyla yaklaşık 65 dakikalık gösteri sunacak.

Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band konseri ise, festivalin farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren programına katkı yapacak.

Biletler Kıbrıs Biletim, Gişe Kıbrıs ve Tixcy üzerinden temin edilebileceği gibi, etkinlik akşamı etkinlik alanındaki gişeden de satın alınabilecek.