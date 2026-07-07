İkinci toplantıda sonuç yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için bugün ikinci kez toplandı, ikinci toplantı da sonuç çıkmadı. Bir sonraki toplantı 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

İstatistik Kurumu'nun ilgili verilerinin taraflara iletildiği ikinci toplantıda rakamın konuşulmadığı açıklandı.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından taraflar açıklamalarda bulundu. Komisyonda UBP-DP-YDP Hükümeti'ni temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yeni asgari ücretin bir sonraki toplantıda belli olacağını açıklayarak, "Gönül arzu eder ki karar oy birliğiyle alınsın" dedi.

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise açıklamasında, kendilerine verilen paylaşılacağını ve 16 Temmuz tarihine kadar bunun değerlendirmesini yapacaklarını belirterek, yeni ücretin 16 Temmuz'da gerçekleşecek toplantıda belli olacağını söyledi.

İşveren Sendikası temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci ise, toplantıda sadece verilerin konuşulduğunu, herhangi bir rakamın telaffuz edilmediğini aktararak, "Çalışanların refahını koruyacak ve işletmelerin rekabet gücünü sürdürebilecek bir ücretlendirme sistemi oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 30 Haziran Salı günü gerçekleştirmişti.

En son 9 Ocak’ta bir araya gelen Komisyon 1 Ocak’tan itibaren yürürlükte olacak şekilde asgari ücreti brüt 60 bin 618, net 52 bin 738 TL olarak belirlemişti.

TARAFLAR NE DEDİ?

“Asgari ücrette karar 16 Temmuz'da verilecek”

"Yeni asgari ücret 16 Temmuz'daki toplantıda belirlenecek"

“Henüz bir rakam telaffuz edilmedi”