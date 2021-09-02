Tehdit, darp, vahim zarar: 17 yaşındaki 2 zanlı tutuklu

Lefkoşa’da 17 yaşındaki genç zanlılar S.S ve A.B, “Vahim zarar”, “Çalmak Kastı ile Tehditle Mal Talebi, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlamalarıyla tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Turgay Ok zanlılar S.S ve A.B’nin, 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa otobüs terminalinde, E.Ö’ye ”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” diyerek ile tehditle para talep ettiklerini, demir sopayla vurup ciddi şekilde darp ederek telefonunu da tere fırlattıklarını söyledi.

Polis zanlıların yapılan şikâyet üzerine zanlıların tutuklandıklarını ve aleyhlerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Ok, 29.08.2021 tarihinde saat 23:40 raddelerinde telefoniyen alınan bir bilgide Lefkoşa Otobüs Terminalinde 2 kişinin 1 kişiyi demirle dövdüğüne dair bilgi alındığını belirtti.

Ok, akabinde bir polis ekibinin olay yerine gittiğini ve müşteki E.Ö’yü yaralı yerde yatır vaziyette zanlıların da yanında durmakta olduğunun tespit edildiğini anlattı. Ok, akabinde darp edilen kişinin zanlıları göstererek “bunlar beni dövdü” dediğini söyledi.

Ok, olay mahallinde yapılan araştırmada zanlıların müştekiyi döverken tasarrufunda bulundurdukları 67 cm uzunluğundaki demir ve müştekiye ait kasti hasara uğramış cep telefonu olay yerinde bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Ok, aynı gün Zanlı 1 ve 2’nin aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini ve bu emir ışığında 2 zanlının da tutuklandığını belirtti.

“Mağdurun kulak zarı yırtıldı”

Ok, şöyle devam etti:

“Aynı gün müşteki Lefkoşa devlet hastanesine götürülmüş yapılan muayenesinde sol kulak zarı yırtık olduğu tespit edilmiştir. Aynı gün yine zanlı 1 ve 2 de muayenesinin yapılması için Lefkoşa devlet hastanesine sevk edilmiş Zanlı 1 doktor muayenesini kesinlikle ret etmiş. Görevli doktor tanzim etmiş olduğu doktor raporuna yazmıştır. Zanlı 2 doktor muayenesini kabul etmiş yapılan muayene görevli doktor tanzim etmiş olduğu doktor raporuna yazmıştır. 30.08.2021 tarihinde Zanlı 1 ve 2 Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün ek tutukluluk temin edilmiştir. Ancak zanlılar mahkemede doktorların kendilerini muayene etmediklerini beyan etmeleri üzerine mahkeme her iki zanlının da götürülüp tekrar doktor kontrolünden geçirilmesini istemiştir. Aynı gün her iki zanlı da Lefkoşa devlet hastanesine götürülüp bu hususta doktor raporu temin edilmiştir. Ancak temin edilen bu doktor raporunda zanlıların adli tıp uzmanı tarafından görülüp bir rapor yazması istenmiştir. 01.09.2021 tarihinde Adli tıp uzmanı Dr. İdris Deniz ile yapılan görüşmede, adli tıp uzmanı mahkeme tarafından böyle bir emir verilmedikçe kendisinin muayene yapamayacağını belirtmiştir.”

Teminata bağlandılar…

Polis memuru Turgay Ok, zanlıların tahkikata etki edecek bir durumu kalmadığını belirterek, zanlı 1’in KKTC ve zanlı 2’nin TC uyruklu olup, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmaları için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispati vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Hacımulla, zanlıların ayrıca, Adli tıp uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından muayene edilmelerine emir verdi.