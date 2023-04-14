Tecavüze 12 yıl hapis

Lefkoşa’dan aracına aldığı Nijeryalı öğrenciyi Dikmen’de ıssız bir yere götürüp aracında ciddi şekilde darp edip, tecavüz eden Hasan Berköz 12 yıl hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin verdiği kararı Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya okudu.

Sanığın eve bırakacağı vaadiyle aracına aldığı genç kadını Dikmen’de ıssız bir yere götürdüğünü, ciddi şekilde darp edip, tecavüz ettiğini ve polise anlatmaması için önce para teklifinde bulunduğunu, kabul görmeyince ölümle tehdit ettiğini kaydeden Ozankaya, cinsel suçların giderek arttığına işaret ederek, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Ozankaya, genç kadının ağır travma yaşadığını ve halen atlatamadığını, vücut bütünlüğüne karşı işlenen cinsel tecavüz suçlarının kişinin ruhunda da derin yaralar açtığını dile getirdi.

Yargıç, sanığın olay günü aşırı derecede alkollü olduğunu ancak bu faktörün lehinde hafifletici etken olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın yargılandığı 4 davadan suçlu bulup 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanık, 7 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.30’da, Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi yakınlarında, Gönyeli’de bulunan ikametgahına gitmek için taksi bekleyen 23 yaşındaki Nijeryalı B.N.U. isimli şahsın yanına yaklaşıp, ‘taksi’ dedikten sonra genç kadını aracına almıştı. Sanık, evine bırakmak bahanesiyle aracına aldığı genç kadını Dikmen’de ıssız bir noktaya götürmüştü. Genç kadın araç durduktan sonra kapıyı açıp kaçmaya çalışmış ancak peşinden koşan sanık onu yakalayarak, darp ede ede araca geri bindirmişti. Bu esnada genç kadın sanığı ısırırken, o da Nijeryalı öğrencinin boğazını sıkmıştı.

Sanık aracın arka koltuğunda genç kadına tecavüz ettikten sonra polise gitmemesi için para teklif etmişti. Bu teklifi kabul edilmeyen sanık, genç kadını boğazını kesmekle tehdit etmişti.