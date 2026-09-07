TCG Işın gemisi yakıt ikmali için görev bölgesinden ayrıldı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, TCG Işın gemisinin şu anda Girne Limanı'nda olduğu ve ikmal yapılmasının ardından yeniden bölgeye geleceği duyuruldu.

Açıklamada, TCG Alemdar gemisinin facianın yaşandığı noktada arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği de belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR, bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Operasyonda görev yapan TCG IŞIN ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrılmıştır. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edecektir.

Her iki gemimiz de derin sularda yürütülen arama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik imkan ve kabiliyetlere sahiptir.

Operasyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla gemilerimizin yakıt ikmali, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumlarda, görev değişimleri dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek ve arama faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülecektir.

Bununla birlikte, arama çalışmalarının daha da etkin hale getirilmesi amacıyla İstanbul’da, derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti yüksek özel şirketlerle yürütülebilecek çalışmalara ilişkin hazırlanan raporları bugün değerlendirmektedir.

Dolayısıyla söz konusu olan arama çalışmalarının durdurulması değil, tam tersine mevcut imkanların daha da güçlendirilerek çalışmaların etkinliğinin artırılmasıdır.

Hükümet olarak kayıplarımıza ulaşmak için gerekli tüm imkanların devreye alınmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir.”