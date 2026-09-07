CTP Milletvekili Doğuş Derya, ülkede giderek yaygınlaşan şiddet kültürünün kamu kaynaklarının kullanım biçimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Derya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarının sosyal adaleti ve eşitliği sağlayacak koruyucu kurumlara aktarılması gerektiğini belirterek, “Kamu kaynakları sosyal adaleti ve eşitliği sağlayacak koruyucu kurumlara harcanmazsa, ödediğimiz vergiler şiddet önleyici mekanizmalar oluşturmak için değil de para babalarının çıkarları için kullanılırsa sonuç şiddet kültürünün yaygınlaşması olur” ifadelerini kullandı.

Son yedi yılda sosyal devlet anlayışının zayıflatıldığını vurgulayan Derya, “7 yılda sosyal devleti zümresel çıkar gruplarına feda edenlerin yarattığı bu çarpık düzenin bedelini kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar ödüyor” dedi.

Derya, hükümete tepkisini de dile getirerek, “Değiştireceğiz, bu ülkeyi bu haramilerden kurtaracağız!” ifadelerini kullandı.