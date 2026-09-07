“Milliyet temelinde hiçbir zaman ayrımcılık yapmıyoruz”

Stelios Hayırseverlik Vakfı, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin ailelerine yönelik toplam 280 bin Euro’ya kadar acil mali yardım sağlanması amacıyla çevrim içi başvuru platformunun açıldığını duyurdu.

Vakfın açıklamasına göre, hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınları, oluşturulan özel çevrim içi form aracılığıyla gerekli bilgileri ve destekleyici belgeleri sunarak başvuruda bulunabilecek.

Yardım kapsamında, sevdiklerini kaybeden ailelere aile başına 10 bin Euro mali destek sağlanacak. Başvuru süreci başlarken, hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarının platform üzerinden başvurularını iletmeye başladığı belirtildi.

Başvuru platformunun açılması dolayısıyla açıklama yapan, easy markasının kurucusu ve sahibi, aynı zamanda Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın Kurucusu ve Başkanı Sir Stelios Haji-Ioannou, yardımın milliyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirileceğini vurguladı.

Haji-Ioannou, “Barış ve dayanışma, özellikle de anne ve babamın doğduğu yer olan Kıbrıs’ta, bizim için her zaman kalıcı değerler olmuştur” dedi.

Feribotun Kıbrıs’ın kuzey kıyılarının dört mil açığında batmasının ardından, milliyetlerine bakılmaksızın sevdiklerini kaybeden eşlere, çocuklara ve anne-babalara acil mali yardım sağladıklarını belirten Haji-Ioannou, vakfın geçmişte de farklı felaketlerden etkilenen ailelere destek verdiğini söyledi.

Haji-Ioannou, “Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan birçok acil durumda benzer yardımlarda bulunduk. 2011 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen ve can kayıplarına yol açan Mari patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, 2019 yılında Kıbrıs’ta seri katil Metaxas’ın kurbanlarının en yakınlarına, 2018 yılında Yunanistan’ın Mati bölgesindeki ölümcül yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, 2023 yılında Yunanistan’da meydana gelen Tempi tren kazasından etkilenen ailelere destek sağladık. Ayrıca Gazze’de açlık çeken çocuklara gıda yardımında bulunduk” ifadelerini kullandı.

“Milliyet temelinde hiçbir zaman ayrımcılık yapmıyoruz”

Haji-Ioannou, yardım çalışmalarında milliyet temelinde herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını vurgulayarak, “Mağdurların milliyetleri temelinde hiçbir zaman ayrımcılık yapmıyoruz” dedi.

Yardımın tamamen insani amaçlarla gerçekleştirildiğini belirten Haji-Ioannou, “Yas tutan 28 ailenin acısını bir nebze olsun hafifletmesini umut ediyorum. Aynı zamanda Kıbrıs’ta kalıcı barışın teşvik edilmesine katkıda bulunmasını dilerim” şeklinde konuştu.