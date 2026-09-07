KTAMS: Ağustos ayı açlık sınırı 47 bin 568 TL, yoksulluk sınırı 256 bin 567 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dört kişilik bir ailenin Ağustos ayı açlık sınırının 47 bin 568 TL, yoksulluk sınırının ise 256 bin 567 TL olduğunu açıkladı.

Sendika tarafından, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sendikaya iletilen fiyatların ortalamaları üzerinden hazırlanan raporda, Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verileri açıklandı.

Rapora göre, sağlıklı beslenebilmesi için yetişkin bir kadının günlük zorunlu gıda harcaması 418,96 TL, aylık harcaması ise 12 bin 569 TL oldu.

Yetişkin bir erkek için günlük zorunlu gıda harcaması 428,66 TL, aylık harcama 12 bin 860 TL; 13-18 yaş aralığındaki bir çocuk için günlük 433,76 TL, aylık 13 bin 13 TL; 8-12 yaş arasındaki bir çocuk için ise günlük 304,20 TL, aylık 9 bin 126 TL olarak hesaplandı.

Bu kalemlerin toplamında dört kişilik bir ailenin günlük zorunlu gıda harcaması 1.585,60 TL, aylık harcaması ise 47 bin 568 TL olarak belirlendi.

Yoksulluk sınırı 256 bin 567 TL

Raporda, dört kişilik bir ailenin yalnızca temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra çağdaş düzeyde bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli diğer harcamalar da dikkate alındı.

Buna göre gıda ve alkolsüz içecekler için 47 bin 568 TL, alkollü içecekler, sigara ve tütün için 7 bin 877 TL, giyim ve ayakkabı için 9 bin 31 TL, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için 37 bin 484 TL öngörüldü.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri için 14 bin 547 TL, sağlık için 9 bin 852 TL, ulaştırma için 40 bin 460 TL, haberleşme için 11 bin 340 TL, eğlence ve kültür için 26 bin 657 TL, eğitim hizmetleri için 20 bin 910 TL, lokanta, yemek hizmetleri ve oteller için 18 bin 11 TL, çeşitli mal ve hizmetler için ise 12 bin 649 TL harcama hesaplandı.

Bu hesaplamalar sonucunda yoksulluk sınırı 256 bin 567 TL olarak açıklandı.

“TÜFE sepeti güncelliğini yitirdi”

Sendika, açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarında kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) sepetinin güncelliğini yitirdiğini savundu.

Açıklamada, mevcut harcama kalemlerinin günümüzdeki ihtiyaçları ve tüketim alışkanlıklarını yeterince yansıtmadığı belirtilerek, İstatistik Kurumu tarafından TÜFE’nin güncellenmesine yönelik başlatılan çalışmanın doğru verileri yansıtacak şekilde ivedilikle tamamlanması gerektiği ifade edildi.

Sendika, bu süreçte halkın katkısının da önemli olduğunu vurguladı.

“Asgari ücretli haneler yoksulluğa terk edildi”

Sendika açıklamasında hükümete yönelik de eleştirilerde bulunuldu.

Hükümetin kendi menfaatleri doğrultusunda aldığı politik kararların ülkede yoksulluğu derinleştirdiği ve çağdaş yaşam standartlarına ulaşmayı daha da zorlaştırdığı savunulan açıklamada, iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca geçinebilmesi için aylık 256 bin 567 TL’ye ihtiyaç duymasının, asgari ücretle geçinen hanelerin hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini gösterdiği belirtildi.

Raporda ayrıca, ülkede Ağustos 2026’da İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre %3,04 enflasyon meydana geldiği kaydedildi.