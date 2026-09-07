“Annem öldü, ben cevap istiyorum, adalet istiyorum”

Gemi faciasında annesi Nuray Zeytun’u kaybeden Dilek Özbiler, ihmal ve sorumluların ortaya çıkarılması için bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

Geminin sefere çıkmasına kimlerin izin verdiğinin, denetimlerin nasıl gerçekleştirildiğinin ve kamu kurumlarının herhangi bir ihmali bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyen Özbiler, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

“Ben bu ülkede bir vatandaş olarak annemi devlete, kurumlara ve denetim mekanizmalarına güvenerek yolculuğa uğurladım. Annem geri dönmedi” diyen Özbiler, yaşananların yalnızca “kaza” olarak değerlendirilip dosyanın kapatılmaması gerektiğini belirtti.

“Bu geminin sefere çıkmasına kim izin verdi?”

Devletin görevinin yalnızca felaketlerin ardından açıklama yapmak olmadığını, insanların hayatını korumak ve gerekli denetimleri zamanında yapmak olduğunu ifade eden Özbiler, yetkililere bir dizi soru yöneltti.

Özbiler, “Bu geminin sefere çıkmasına kim izin verdi? Geminin teknik ve güvenlik kontrollerini kim yaptı? Denetimler gerçekten yapıldıysa hangi tarihte, hangi şartlarda ve hangi raporlarla onay verildi? Geminin ve işletmecisinin mevzuata uygunluğu kim tarafından denetlendi?” diye sordu.

Gemide daha önce tespit edilmiş herhangi bir eksiklik veya güvenlik sorunu bulunup bulunmadığının da açıklanmasını isteyen Özbiler, varsa bu eksiklikler giderilmeden neden sefere izin verildiğinin ortaya çıkarılmasını talep etti.

“Devletin denetim görevinde ihmal varsa sorumluları kim?”

Yolcuların can güvenliği için devlet tarafından yapılması gereken denetim ve kontrollerin eksiksiz yerine getirilip getirilmediğini soran Özbiler, “Ve en önemlisi; devletin denetim görevinde bir ihmal varsa, bu ihmalin sorumluları kim?” ifadelerini kullandı.

“Ben cevap istiyorum. Benim annem öldü. Hayatını kaybeden diğer insanların aileleri de sevdiklerini kaybetti” diyen Özbiler, taziye mesajları ve açıklamaların aileler açısından yeterli olmadığını vurguladı.

“Bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturma istiyoruz”

Özbiler, facianın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, “Biz adalet istiyoruz. Bağımsız, tarafsız, şeffaf ve kamuoyuna açık bir soruşturma istiyoruz. Kamu kurumlarının ve görevli kişilerin sorumluluğu varsa bunun da soruşturulmasını istiyoruz” dedi.

Hiç kimsenin makamı, görevi veya siyasi konumu nedeniyle hesap vermekten muaf tutulmaması gerektiğini kaydeden Özbiler, “Hukuk herkes için varsa, sorumluluk da herkes için olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Bu bir intikam değil, adalet çağrısıdır”

Annesini geri getiremeyeceğini ancak ölümünün ardında ihmal, kusur veya sorumluluk bulunması halinde bunun üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğini belirten Özbiler, çağrısının bir intikam çağrısı olmadığının altını çizdi.

Özbiler, “Kim neyi yapmadıysa ortaya çıkarılsın. Kim görevini ihmal ettiyse soruşturulsun. Kim sorumluysa hukuk önünde hesap versin. Kim suçsuzsa da bunu bağımsız soruşturma ortaya koysun” dedi.

Özbiler, “Çünkü annemin hayatının değeri, bir raporun birkaç satırından daha büyüktür. Annem öldü. Ben cevap istiyorum. Ben adalet istiyorum” dedi.