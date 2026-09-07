“Arıklı’nın basın toplantısı Başbakan tarafından engellendi”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından Erhan Arıklı’nın hedef alınmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, kazanın nedeninin Türkiye’den gelen Kaza Kırım Ekibi ve yerli uzmanlar tarafından araştırıldığını belirterek, soruşturma sonuçlanmadan Arıklı’nın “kazanın tek sorumlusu” ilan edildiğini savundu.

Arıklı’nın kazanın hemen ertesi günü kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenlemek istediğini belirten Yılmaz, “Ancak bu toplantı Sayın Başbakan tarafından engellenmiş, böylece kamuoyunun resmi bilgiler yerine günler boyunca çeşitli iddia, yorum ve doğruluğu tartışmalı bilgi ve belgelerle baş başa kalmasına neden olunmuştur” dedi.

Yılmaz, Arıklı’nın Limanlar Dairesi’nin Başbakanlığa bağlanmasını ve dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e başvuracağını açıklamasından 1,5 saat sonra “soruşturmanın selameti” gerekçesiyle görevden alındığını hatırlattı.

“Görevden alma yolunun tercih edilmesi, kamuoyunun takdirine bırakılmıştır” diyen Yılmaz, soruşturma tamamlanmadan Arıklı ve YDP’nin facianın sorumlusu ilan edilmeye çalışıldığını savundu.

Yaklaşan seçimler öncesinde facianın siyasi ranta dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Yılmaz, “Bugün bizim önceliğimiz siyaset yapmak değil, kayıplarımızın bulunmasıdır” dedi.

Yılmaz, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından YDP’nin daha kapsamlı açıklama yapacağını belirterek, “Elimizdeki bilgi, belge ve yaşanan gelişmeler ışığında kamuoyunun önünde çok daha açık ve kapsamlı konuşacağız” ifadelerini kullandı.