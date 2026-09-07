 “Bir kadının daha öldürülmesini bekleyemeyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, bugün Aygün’de bir kadının eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından hükümeti istifaya çağırdı. CTP Kadın Örgütü, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yarın saat 10.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

CTP Kadın Örgütü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ihmalkârlık ve işbilmezlik nedeniyle yaşanan gemi faciasının acısını yaşadığı bir dönemde, bugün bir kadın cinayeti haberiyle güne başlandığı belirtildi.

Aygün’de bir kadının eski eşi tarafından “hunharca öldürüldüğünü” belirten örgüt, geçtiğimiz ay markette bıçaklanan bir kadının da hâlâ yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti.

“Bir yanda yaşam savaşı veren bir kadın, diğer yanda boşandığı halde erkek şiddetinden kaçamayarak yaşam hakkı elinden alınan başka bir kadın” ifadelerini kullanan CTP Kadın Örgütü, “Kaç kadın daha öldürülecek?” diye sordu.

“Bir hükümetin görevi cinayet olduktan sonra açıklama yapmak değil”

Kadın cinayetlerinin münferit olaylar olmadığını vurgulayan örgüt, “Bu cinayetler, yıllardır görmezden gelinen erkek şiddetinin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucudur” dedi.

“Bir hükümetin görevi, cinayet olduktan sonra açıklama yapmak değil; cinayete giden yolu önlemektir” ifadelerini kullanan CTP Kadın Örgütü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hâlâ gerçek anlamda işlerlik kazanmadığını savundu.

Örgüt, şiddeti önleyecek, risk altındaki kadınları koruyacak ve erken müdahale edecek etkin ve bütünlüklü bir devlet mekanizmasının bulunmadığını belirterek, “Kadınları koruyamayan, şiddeti önleyemeyen ve gerekli mekanizmaları hayata geçirmeyen bir hükümet yönetme sorumluluğunu yerine getiremiyor demektir” ifadelerini kullandı.

“Hükümeti istifaya davet ediyoruz”

“Bir kadının daha öldürülmesini beklemeyeceğiz” diyen CTP Kadın Örgütü, bu nedenle hükümeti istifaya davet etti.

“Çünkü kadınlar ölmeden devlet görevini yapmalıdır” denilen açıklamada, bugün Aygün’de öldürülen kadın için yas tutulduğu, markette bıçaklanan ve yaşam mücadelesi veren kadın için ise umut edildiği belirtildi.

Ancak yalnızca yas tutmakla veya umut etmekle yetinmeyeceklerini vurgulayan örgüt, “Soracağız. Hesap soracağız. Yaşam hakkı gasp edilen her kadının hesabını soracağız” dedi.

Başbakanlık önünde açıklama

CTP Kadın Örgütü, kadın cinayetlerine ve erkek şiddetine karşı mücadele çağrısı yaparak, bu mücadeleye destek vermek isteyen herkesi yarın saat 10.00’da Başbakanlık önünde gerçekleştirecekleri basın açıklamasına davet etti.

“Erkek egemen düzeni devam ettiren ve şiddet kültürünü görmezden gelenlere karşı mücadele edeceğiz” diyen örgüt, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu değildir. Kadın cinayetleri politiktir!”